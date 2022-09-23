Берлускони заявил, что Россия просто хотела создать в Киеве правительство «порядочных людей»
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью телеканалу RAI заявил, что Владимира Путина подтолкнули к проведению спецоперации.
По словам Берлускони, российский президент хотел поставить во главе Украины «порядочных людей».
Экс-премьер также сказал, что к проведению спецоперации Путина подтолкнули российский народ, его партия и министры.
Берлускони считает, что план России состоял в захвате Киева за неделю, замене правительства и уходе еще через неделю.
При этом он признал, что не понял причин распределения российский войск по всей Украине. По его мнению, они должны были оставаться вокруг Киева.
85-летний Берлускони является лидером правой партии Forza Italia. Ожидается, что она одержит победу на предстоящих парламентских выборов.
Вероятно, заявления Берлускони вызовут недовольство у западных союзников Италии. А лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта уже назвал его комментарии «скандальными».
Лидер центристов Карло Календа, конкурент Берлускони на выборах, в эфире Radio24 сказал, что Берлускони говорил «как путинский генерал».
Опубликовано: Светлана Репина
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