В России обнаружен устойчивый к вакцинам новый штамм коронавируса

Ученые предупреждают о недавно обнаруженном коронавирусе, обнаруженном в организме российских летучих мышей.

Штамм "Хоста-2" (Chosta-2), изначально недооцениваемый, теперь стал предметом интенсивных исследований. Как оказалось, он может атаковать клетки человека, и используемые в настоящее время вакцины от COVID-19 не являются для него преградой, говорится в журнале PLoS Pathogens.

"Хоста-1" и "Хоста-2" — новые коронавирусы, обнаруженные в образцах, взятых у двух представителей видов малого подковоноса и малого подковоноса в Сочинском национальном парке. Исследование проводилось в период с марта по октябрь 2020 года. Первые результаты не указывали на какой-либо риск заражения человека.

Эксперты из Университета штата Вашингтон и Тулейнского университета, проводившие испытания, изначально считали, что "российские вирусы оказались генетически похожими на многие другие, обнаруженные в разных частях мира", и не заинтересовали исследователей.

Вирусолог Михаил Летко, соавтор статьи, объясняет, что после более тщательного изучения образцов было неожиданно обнаружено, что заражение клеток человека этим вирусом все-таки возможно.

Ученые в опубликованном отчете подчеркивают, что в отличие от коронавируса "Хоста-1" его второй вариант может быть опасен для человека. "Хоста-2" попадает в наш организм благодаря рецептору ACE2, обнаруженному в спайковом белке. Тот же рецептор также обнаружен у SARS-CoV-2, коронавируса, ответственного за пандемию COVID-19.

Также изучалась реакция нового коронавируса на сыворотку людей, привитых от COVID-19, а также реконвалесцентов, инфицированных Омикронным вариантом. Эксперты пришли к тревожным выводам. Антитела этих людей оказались неэффективными против вируса "Хоста-2".

Михаил Летко утверждает, что его цель не в том, чтобы напугать людей информацией о том, что российский возбудитель полностью невосприимчив к вакцинам. Однако может вызывать тревогу тот факт, что было доказано наличие вирусов со свойствами, аналогичными SARS-CoV-2, которые способны заражать людей и не могут быть предотвращены вакцинами.

Учитывая угрозу общественному здоровью потенциальной пандемии, вызванной мутацией "Хоста-2", ученые рекомендуют разрабатывать будущие вакцины с учетом всего подрода сарбековирусов, к которому относится новый возбудитель.

Благодаря этому есть шанс, что препараты, находящиеся только в начальной фазе, станут барьером не только для новых вариантов SARS-CoV-2, но и для других вирусов этой группы.

Как и все коронавирусы, "Хоста-2" тоже может эволюционировать, указывает Летко. Проблема в способности SARS-CoV-2 передаваться от человека к животным, что уже доказано. К счастью, согласно отчету, у "Хоста-2" в настоящее время нет генов, которые объясняли бы тяжесть заболевания, как в случае с COVID-19 .

Если бы был обнаружен организм, зараженный недавно открытым коронавирусом и мутировавший, а затем повторно заразивший человеческие клетки, последствия могли бы вызвать непредсказуемую цепную реакцию.