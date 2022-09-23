Финляндия запретит въезд в страну для россиян по визам всех стран Шенгенской зоны

В МИДе Финляндии заявили, что в ближайшие дни в законную силу вступит запрет на въезд в страну для граждан России по визам всех стран Шенгенской зоны.

В пятницу, 23 сентября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто в официальном пресс-релизе заявил, что финское правительство согласовало запрет на въезд в страну для граждан Российской Федерации по визам всех стран Шенгенской зоны, который вступит в законную силу в течение нескольких дней.

Хаависто уточнил, что Финляндия продолжит выдавать рабочие и студенческие визы, а также оставит право на получение въездной визы для россиян, планирующих посетить своих родственников.