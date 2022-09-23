Кадыров назвал «людьми второго сорта» уклоняющихся от мобилизации в РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкими словами критики в адрес тех, кто не желает участвовать в спецоперации после решения Путина объявить мобилизацию в стране.
В телеграм-канале Рамзана Кадырова чеченский лидер сообщил, что расценивает бегущих от мобилизации не иначе, как трусов и "людей второго сорта". Политик уверен, что данные граждане России готовы лишь требовать себе новых прав, но забывают о своих обязательствах перед государством.
Кроме того, Рамзан Кадыров утверждает, что убегающие из России граждане бросают своих соотечественников и друзей, родных и близких, не желая их защищать на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кадыров назвал «людьми второго сорта» уклоняющихся от мобилизации в РФ
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