Кадыров назвал «людьми второго сорта» уклоняющихся от мобилизации в РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкими словами критики в адрес тех, кто не желает участвовать в спецоперации после решения Путина объявить мобилизацию в стране.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова чеченский лидер сообщил, что расценивает бегущих от мобилизации не иначе, как трусов и "людей второго сорта". Политик уверен, что данные граждане России готовы лишь требовать себе новых прав, но забывают о своих обязательствах перед государством.

Кроме того, Рамзан Кадыров утверждает, что убегающие из России граждане бросают своих соотечественников и друзей, родных и близких, не желая их защищать на поле боя.