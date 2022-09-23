Ален Делон пообещал Зеленскому приехать в Киев
Французский актёр Ален Делон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Киев, когда сможет нормально ходить.
23 сентября французский актёр Ален Делон, завершивший свою карьеру в 2017 году, в ходе интервью пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в столицу Украины Киев.
Делон уточнил, что не боится посетить Киев и обязательно посетит крупнейший украинский город как только сможет «нормально ходить», после перенесённого в 2019 инсульта, реабилитация после которого до сих пор не окончена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
Wydarzenia: поляки высмеяли Дуду за угрозы ядерным оружием в адрес РФ
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Японские инженеры оснастили беспилотники двигающимися глазами
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации