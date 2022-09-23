Польша не будет впускать бегущих от мобилизации граждан России

Россияне, бегущие из своей страны от мобилизации, не могут рассчитывать на льготы при пересечении границы с Польшей. С понедельника по среду 10 гражданам России было отказано во въезде в страну, а правила въезда ужесточены, сообщает gazeta.pl.

С марта 2020 года граждане России могут въезжать в Польшу только в исключительных случаях, но на этой неделе были введены некоторые ограничения. В среду, 21 сентября, после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации, в Польшу въехало ровно 190 граждан России (Польшу в это время покинули 256 россиян ). Через день их было уже 133 человека.

Как сообщила майор Мирослава Александрович, пресс-секретарь Мазурско-Варминского пограничного отряда, не не было замечено повышенного трафика, связанного с решением о мобилизации резервистов в России.

Россияне могут въезжать в Польшу только в исключительных случаях — это положение действует с начала пандемии и до сих пор не отменено. Из-за российской спецоперации в Украине посольства Польши в России также прекратили выдачу туристических виз, позволяющих пересекать польские границы.

С 19 сентября были ужесточены ограничения в отношении россиян. Согласно новым правилам, граждане Российской Федерации не смогут въезжать на территорию Республики Польша через внешнюю границу в экономических, спортивных, туристических или культурных целях. Изменение в этом отношении вступит в силу 26 сентября этого года.

Однако легальное пребывание в Европе обеспечивается россиянам с двойным гражданством, правом на жительство или студентам. В Польше около 13 000 россиян имеют право на жительство. В прошлом году гражданам России было выдано 31 297 виз. Большинство из них были рабочие визы - 17 388, студенческие получили 1000, туристических виз выдано 95.

До пандемии в Польшу въехало 1 471 922 россиян, сообщает Rzeczpospolita. В настоящее время шенгенские визы также не позволяют гражданам России въезжать в Польшу.