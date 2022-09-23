Лукашенко: Польшу ожидает «грандиозный шухер» накануне выборов

Александр Лукашенко утверждает, что во время новых выборов в Польше возможны массовые волнения общества.

В пятницу Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс "Хатынь", где во время общения с журналистами заявил, что накануне выборов в Польше руководство страны ожидает "грандиозный шухер", поскольку местное население не согласно с внешней и внутренней политикой, осуществляемой администрацией Варшавы.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что польские власти в полной мере столкнутся с ситуацией, с которой столкнулось правительство Беларуси в ходе президентских выборов в августе 2020 года.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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