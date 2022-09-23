Reuters: НАТО увеличит военную поддержку Украине в ответ на референдумы

Издание Reuters сообщило о намерениях Североатлантического альянса интенсивнее помогать Украине поставками вооружений ввиду проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне.

Вечером пятницы американская газета Reuters со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса сообщила, что страны-участницы блока НАТО приняли решение об увеличении военной помощи Украине ввиду начала референдумов по присоединению к России Запорожской, Херсонской областей и республик Донбасса.

Вместе с тем лидеры стран "Большой семёрки" уже выступили с совместным заявлением, где предупредили Россию о непризнании итогов референдумов вне зависимости от их результатов.