Лукашенко признался, что устал быть президентом Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что ему "осточертело" быть белорусским президентом, но он не может покинуть данный пост, предав доверие людей.

Вечером 23 сентября появился фрагмент выступления Александра Лукашенко в комплексе "Хатынь", где он публично заявил, что ему "осточертело" быть президентом Беларуси, поскольку данная работа требует каждодневной ответственности и оказывает большое давление на выполняющего её. При этом Лукашенко признал, что сейчас не может покинуть должность президента Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, если сейчас он добровольно оставит управление страной, то власть может перейти в руки недобросовестных людей, которые не будут следовать интересам тех, кто ранее голосовал за прежнего белорусского лидера.