Издание Wydarzenia сообщает, что польские граждане высмеяли собственного президента Анджея Дуду, угрожавшего России ядерным оружием.

23 сентября польская газета Wydarzenia опубликовала фрагмент интервью президента Польши Анджея Дуды, который сообщил, что Соединённые Штаты могут применить ядерные вооружения против России, если Москва использует своё тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на территории Украины.

Под статьёй Wydarzenia образовалась целая череда из комментариев поляков, которые сходятся во мнении о том, что Дуда пытается угрожать России американским ядерным оружием, которое даже не принадлежит Варшаве, в то время как у Москвы в избытке личного оружия массового поражения.