Фирмы из Эстонии и Латвии нелегально перевозят россиян в Финляндию

Как сообщают финские СМИ, россиян в Финляндию перевозят частные компании из Эстонии и Латвии. И все это, несмотря на публичные заявления правительств Риги и Таллина о том, что эти страны не пропустят россиян через свои границы.

Финская газета Iltalehti сообщила в пятницу о транзите россиян из Латвии и Эстонии в Финляндию.

"Автобусы переполнены, а цены на билеты выросли более чем на 100 процентов за несколько недель", — подчеркивает газета.

В настоящее время число россиян, прибывающих на финские погранпереходы, удвоилось. В четверг, 22 сентября, по данным Пограничного отдела Юго-Восточной Финляндии, их было около 6,5 тыс. человек. (менее 3000 неделю назад), в среду на несколько сотен меньше.

С понедельника, 19 сентября, власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши ужесточили правила въезда россиян через свои границы и на практике должны не допустить путешественников по туристическим визам.

В настоящее время, помимо собственного автомобиля, автобус является единственным возможным транспортным средством для россиян, направляющихся в ЕС через Финляндию. Ранее воздушное сообщение было закрыто, а поезда, соединяющий Хельсинки и Санкт-Петербург, перестали ходить весной.

По данным финских служб, определенные ограничения для владельцев туристических виз, принятые властями стран Балтии, не приводят к значительному сокращению числа россиян, прибывающих в эти страны, и ограничивают трансграничное движение лишь примерно на 10 процентов.

В последние дни и премьер-министр Санна Марин, и глава министерства иностранных дел Пекка Хаависто объявили, что Финляндия — из-за медленных действий на уровне ЕС — примет дополнительные национальные меры. Они призваны ограничить транзит россиян, следующих на юг континента по визам, выданным другими государствами-членами Евросоюза.