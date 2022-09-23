Кадыров: от мобилизации уклоняются трусы и рабы своей заячьей души

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу попыток некоторых граждан России уклониться от мобилизации.

В пятницу, 23 сентября 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что любители «тыкать пальцем во вторую главу Конституции России», о правах и свободах граждан РФ, претворяющиеся истинными патриотами страны, забывают о Родине, когда «протягивают повестку».

Кадыров утверждает, что от частичной мобилизации уклоняются «трусы, рабы своей заячьей души, бросающие родственников, друзей, знакомых, дом, город», пытаясь прикрыться пацифизмом и прочими отговорками, которые «не смоют этот позор».