Минюст РФ признал иноагентами блогера «Камикадзе Ди» и журналиста Цимбалюка
Министерство юстиции России обновило перечень лиц, признанных иностранными агентами, включив туда Романа Цимбалюка и Дмитрия Иванова.
Вечером 23 сентября Минюст России опубликовал обновлённый перечень физлиц, признанных иноагентами, куда включили российского блогера Дмитрия Иванова, известного под творческим псевдонимом "Камикадзе Ди". Иванов в грубой форме критиковал правительство РФ и призывал людей к участию в несогласованных акциях протеста ещё до начала спецоперации в Украине.
Также Министерство юстиции России признало иностранными агентами украинского журналиста Романа Цимбалюка, лидера "Альянса учителей" Даниила Кена и репортёра Александра Кушнара.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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