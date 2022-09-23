Минюст РФ признал иноагентами блогера «Камикадзе Ди» и журналиста Цимбалюка

Министерство юстиции России обновило перечень лиц, признанных иностранными агентами, включив туда Романа Цимбалюка и Дмитрия Иванова.

Вечером 23 сентября Минюст России опубликовал обновлённый перечень физлиц, признанных иноагентами, куда включили российского блогера Дмитрия Иванова, известного под творческим псевдонимом "Камикадзе Ди". Иванов в грубой форме критиковал правительство РФ и призывал людей к участию в несогласованных акциях протеста ещё до начала спецоперации в Украине.

Также Министерство юстиции России признало иностранными агентами украинского журналиста Романа Цимбалюка, лидера "Альянса учителей" Даниила Кена и репортёра Александра Кушнара.