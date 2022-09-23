Блинкен: США предупредили Китай о последствиях поддержки РФ в спецоперации

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предупредил Пекин о том, с какими последствиями может столкнуться Китай в случае оказания поддержки России.

23 сентября официальный представитель Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что накануне встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, повторно высказав ему позицию Вашингтона о недопустимости поддержки Москвы со стороны Пекина в условиях российской специальной военной операции.

Также Блинкен заявил Ван И, что Соединённые Штаты по-прежнему желают сотрудничества с Китаем, однако вовсе не желает конфронтации с китайскими войсками.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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