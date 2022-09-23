Лукашенко: мне «уже осточертело» находиться на президентском посту

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что устал быть «на стрёме» за почти 30 лет управления страной.

В пятницу, 23 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал белорусским журналистам о том, что за почти тридцать лет нахождения у власти ему «уже осточертело» занимать пост президента страны, находясь постоянно «на стрёме».

Лукашенко также поделился с представителями отечественных СМИ своими переживаниями по поводу будущего, которое ждёт Беларусь после его ухода. Белорусский лидер крайне обеспокоен тем, кто станет его преемником, так как не уверен, что даже достойный политик сможет удержать в своих руках власть в условиях современных реалий.