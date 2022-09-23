Telegram заблокировал канал белорусского журналиста Григория Азарёнка
Telegram по требованию Apple и Google заблокировал канал Григория Азарёнка и ещё нескольких белорусских и российских представителей СМИ.
В пятницу, 23 сентября 2022 года, мессенджер Telegram заблокировал канал белорусского журналиста Григория Азарёнка, журналиста RT Константина Придыбайло и других российских и белорусских представителей СМИ.
Отмечается, что после блокировки по просьбе американских корпораций Apple и Google некоторые Telegram-каналы недоступны с мобильной операционной системы iOS, другие же и вовсе полностью удалены полностью.
Российский журналист Придыбайло уже прокомментировал данное событие, призвав правительство бороться не с самим Telegram, а с контентом, который распространяется в мессенджере, привлекая к ответственности «за репосты и пересылку» экстремистских материалов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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