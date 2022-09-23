Итальянские депутаты Европарламента требую увольнения фон дер Ляйен

Левоцентристские и правоцентристские политики Италии в пятницу, 23 сентября, выразили удивление и возмущение словами президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в этих странах она заявила, что если дела пойдут не в том направлении, у ЕС есть инструменты. Теперь итальянцы требуют извинений или отставки главы Еврокомиссии.

Во время дебатов в Американском университете Принстона фон дер Ляйен ей задали вопрос о выборах в Италии, в том числе в контексте того, что некоторые политики имеют связи с Россией.

"Мы посмотрим на голосование в Италии. В Швеции тоже были выборы. Если дела пойдут не в том направлении, у нас есть инструменты", — ответила глава Еврокомиссии.

Предвыборные опросы указывают на явную победу правоцентристского блока, то есть "Братьев-итальянцев" и партий "Лига" и Forza Italia.

Депутаты Европарламента от Италии обратились в Европейский парламент, чтобы потребовать объяснений фон дер Ляйен относительно ее заявлений. Ранее лидер "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что его группа в Европарламенте выразит ей вотум недоверия.

"Тебе должно быть стыдно. Уважайте народы Европейского Союза и итальянцев, которые голосуют. Это называется демократией. Так что извиняйся или уходи", - сказал Сальвини.