МИД Украины лишил аккредитации посла Ирана и уменьшил штат посольства в Киеве
Министерство иностранных дел Украины лишило аккредитации иранского посла, уменьшив численность представителей Ирана в стране.
Вечером 23 сентября пресс-служба украинского Министерства иностранных дел сообщило о решении лишить аккредитации иранского посла и существенно сократить численность представителей посольства Ирана на территории Киева.
В пояснительной записке МИД Украины сказано, что причиной для таких действий является то, что Иран поставил дроны-камикадзе России, которая использует их в ходе специальной военной операции. При этом представители иранского и российского правительств отрицают сделку между Москвой и Тегераном о купле-продаже ударных беспилотников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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