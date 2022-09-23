Чавушоглу: Турция выступает за отмену права вето в Совете безопасности ООН
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу утверждает, что Турция поддерживает предложение устранить из Совбеза ООН функцию права вето для постоянных членов.
В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично заявил, что турецкое правительство поддерживает инициативу западных стран, которые предлагают убрать право вето для постоянных членов Совета безопасности при ООН. По мнению Чавушоглу, принятие решений в Совбезе ООН должно осуществляться на основании большинства голосов.
Примечательно, что за реформацию работы системы Совета безопасности при ООН выступили Франция, не являющаяся членом Совбеза Германия и страна-основательница организации США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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