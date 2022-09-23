Дмитрия Нагиева на «Голос. Дети» заменила Яна Чурикова

Сегодня стартовали съемки этого шоу, и выяснилось, что вторая ведущая Агата Муцениеце ведет передачу в паре с журналисткой.

Со стартом "Голос. Дети" стало известно и об изменениях, которые претерпевает это шоу. Ранее певица МакSим сообщила, что она заменила в качестве наставника певицу Светлану Лободу.

А теперь стало известно, что ведущего Дмитрия Нигиева в качестве ведущего заменит Яна Чурикова.

В СМИ попали кадры со съемочной площадки этого проекта. На них видно, что вторая ведущая, Агата Муцениеце, теперь ведет передачу в паре с Яной Чуриковой, сообщает Вокруг ТВ.

Ранее Ксения Собчак пояснила, почему Дмитрий Нагиев исчез из телеорбиты. Она провела параллель с Иваном Ургантом, шоу которого сняли из эфиров.

"На Первом Нагиеву пошли навстречу: не подставляем и не увольняем. Пускаем в расход Гузееву. Выбор по принципу - кому нечего терять. Как и Урганта, Нагиева не увольняют., а просто дают отдохнуть. До лучших времен», — высказала свое мнение телеведущая.