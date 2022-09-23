Эстония депортировала россиянина, защищавшего памятник танку Т-34

Правительство Эстонии насильно выдворило гражданина России из своей страны за то, что он защищал от сноса советский мемориал.

Пресс-служба правительства Ленинградской области России уведомляет, что власти Эстонии депортировали россиянина со своей территории зат то, что он участвовал в акциях протеста против сноса советского памятника танку Т-34 в городе Нарва. Гражданина России зовут Андрей Сущев, и предлагал создать макет данного памятника в Ивангороде, а сам памятник позже всё-таки был снесён.

К текущему моменту Сущев депортирован из Эстонии, где у него осталась больная мама, а также собственные жильё и личный транспорт, однако власти Ленинградской области предоставили ему временное место жительства и оказали финансовую поддержку.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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