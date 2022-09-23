Турция выступила за отмену права «вето» в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкое правительство поддерживает идею об отмене права «вето» в Совбезе ООН.
23 сентября глава Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своём пресс-релизе рассказал о том, что Турция, вслед за США, Германией и Францией выступила за отмену права «вето» в Совете безопасности ООН.
Чавушоглу утверждает, что турецкое правительство видит прекрасной альтернативой права «вето», которым в Совбезе ООН обладают только 5 из 15 постоянных членов, принятие решений согласно правилу большинства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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