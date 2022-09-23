Умер артист, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Четыре танкиста и собака»
Один из величайших польских актеров театра, телевидения и кино Францишек Печка скончался в возрасте 94 лет. О смерти артиста сообщила его семья.
Францишек Печка родом из Силезии. Он родился и вырос в Годово Водзиславского повета. До начала Второй мировой войны он был органистом в местной церкви и занимался сельским хозяйством. С ранних лет он интересовался кинематографом.
Он был выпускником "Польской высшей театральной школы" в Варшаве. Дебютировал в Нижнесилезском театре в Еленей Гуре. Затем он перешел в Народный театр в Новой Хуте. С 1970-х годов был актером Варшавского театра.
Печка снялся более чем в ста фильмах, как польских, так и зарубежных. В памяти зрителей он особенно запомнился по фильмам "Земля обетованная", "Потоп" и Quo vadis.
Опубликовано: Николай Скира
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