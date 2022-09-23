В Словакии люди протестуют против того, что на них взвалили расходы по поддержке Украины

Более 5000 человек вышли на улицы столицы Словакии Братиславы, чтобы протестовать против правления «предателей» и «клоунов», которые переложили на население расходы по поддержке Украины.

Впервые за два года словацкие оппозиционные партии объединились, чтобы протестовать против роста цен на энергоносители и продовольствие.

В восточной Европе недовольство последствиями военных действий наиболее заметно. Многие страны этого региона раньше имели тесные связи с Россией.

Так, в Словакии оппозиция призывает поддержать венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в Чехии проходят массовые протесты.

Президент Братиславского аналитического центра Института общественных дел Григорий Месезников говорит, что нынешняя эпоха благоприятна для врагов демократии.

Он отмечает, что многие словаки считают Россию эффективным государством, которое управляется твердой рукой. Одновременно они видят либеральную демократию как слабую и коррумпированную систему.

Словакия является членом НАТО и Евросоюза, однако поддержка обоих союзов здесь низкая. Зато доверие к российскому руководству достаточно высокое.

Словацкое правительство поддерживает Украину, в том числе введением санкций, поставками оружия, помощью беженцам.

Тем временем оппозиция пытается повысить свою популярность за счет пророссийской и антиевропейской риторики.