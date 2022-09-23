Эксперты дали советы, как сохранить капусту свежей до весны
Для этого их нужно грамотно срезать, соблюдая при этом сроки уборки и температурный градус.
Готовиться к хранению кочанов капусты нужно уже на этапе сбора урожая. Для долгого хранения нужно отобрать вызревшие, плотные кочаны без повреждений (трещин, гнили, царапин и так далее).
Срезать капусту вместе с кроющими листьями и небольшой частью кочерыжки (около 3 см). Убирать с огорода нужно в сухой день, чтобы овощ бул сухим.
Срезанную капусту нужно оставить на сутки в теплом, хорошо проветриваемом месте.
Спешить со сбором капусты не следует. Оптимально это сделать, когда температура днем будет в пределах 3-8 градусов, а ночная – около нуля градусов.
Для долгого хранения каждый кочан нужно завернуть в бумагу либо пищевую пленку (в несколько слоев), уложить кочерыжкой вверх. Есть и второй вариант хранения - в песке. Тогда нужно оставить кочерыжки подлиннее, и втыкать кочаны в песок кочерыжкой вниз.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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