Эксперты дали советы, как сохранить капусту свежей до весны

Для этого их нужно грамотно срезать, соблюдая при этом сроки уборки и температурный градус.

Готовиться к хранению кочанов капусты нужно уже на этапе сбора урожая. Для долгого хранения нужно отобрать вызревшие, плотные кочаны без повреждений (трещин, гнили, царапин и так далее).

Срезать капусту вместе с кроющими листьями и небольшой частью кочерыжки (около 3 см). Убирать с огорода нужно в сухой день, чтобы овощ бул сухим.

Срезанную капусту нужно оставить на сутки в теплом, хорошо проветриваемом месте.

Спешить со сбором капусты не следует. Оптимально это сделать, когда температура днем будет в пределах 3-8 градусов, а ночная – около нуля градусов.

Для долгого хранения каждый кочан нужно завернуть в бумагу либо пищевую пленку (в несколько слоев), уложить кочерыжкой вверх. Есть и второй вариант хранения - в песке. Тогда нужно оставить кочерыжки подлиннее, и втыкать кочаны в песок кочерыжкой вниз.