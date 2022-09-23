Эрдоган: Путин остановился на одном имени в обменном списке между Киевом и Москвой

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал подробности нового обмена военнопленными между Россией и Украины.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган утверждает, что накануне состоялся крупный обмен военнопленными между Киевом и Москвой при активной переговорной позиции Анкары. По словам Эрдогана, Украине было передано более 200 её военнопленных, в то время как Киев вернул России 56 человек, попавших в плен.

При этом Тайип Эрдоган заявил, что изучив обменный список, Владимир Путин особенно остановился на одном имени, после чего поручил доставить этого человека в Россию, в то время как освобождённые из плена украинцы остались в Турции. По мнению западных и отечественных аналитиков, Путин попросил, чтобы в Россию доставили именно Виктора Медведчука.