Эрдоган: Путин остановился на одном имени в обменном списке между Киевом и Москвой
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал подробности нового обмена военнопленными между Россией и Украины.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган утверждает, что накануне состоялся крупный обмен военнопленными между Киевом и Москвой при активной переговорной позиции Анкары. По словам Эрдогана, Украине было передано более 200 её военнопленных, в то время как Киев вернул России 56 человек, попавших в плен.
При этом Тайип Эрдоган заявил, что изучив обменный список, Владимир Путин особенно остановился на одном имени, после чего поручил доставить этого человека в Россию, в то время как освобождённые из плена украинцы остались в Турции. По мнению западных и отечественных аналитиков, Путин попросил, чтобы в Россию доставили именно Виктора Медведчука.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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