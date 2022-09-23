На сборку точной копии ракеты SpaceX ушло около 4000 деталей Лего за 20 000 рублей
Игрушка, собранная из деталек Лего, полностью до мелочей повторяет собой настоющую ракету с вращающимися и подвижными модулями.
Мини-версию ракеты SpaceX построили увлеченные космической темой американские авторы из портала Rebrickable.
Создавали этот шедевр несколько дней. На постройку ушло 3185 деталей, которые обошлись в 350 долларов.
Масштаб созданной ракеты 1:110. В высоту игрушка составила 109 см, в ширину - 15 см.
В состав игрушечной ракеты включены: Кабина Starship,33 двигателя Raptor 2, вращающиеся решетчатые «плавники», подвижные стабилизаторы для управления положением корабля.
Создатели игрушки поделились с пользователями в сети подробной инструкцией для сборки мини-ракеты.
Сама SpaceX стоит 850 млн долларов, есть предположение, что эта ракета будет признана самой мощной в мире и сумеет долететь до Луны и даже до Марса.
Первый запуск Starship возможен уже в ноябре этого года.
Опубликовано: Храмова Оксана
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