На сборку точной копии ракеты SpaceX ушло около 4000 деталей Лего за 20 000 рублей

Игрушка, собранная из деталек Лего, полностью до мелочей повторяет собой настоющую ракету с вращающимися и подвижными модулями.

Мини-версию ракеты SpaceX построили увлеченные космической темой американские авторы из портала Rebrickable.

Создавали этот шедевр несколько дней. На постройку ушло 3185 деталей, которые обошлись в 350 долларов.

Масштаб созданной ракеты 1:110. В высоту игрушка составила 109 см, в ширину - 15 см.

В состав игрушечной ракеты включены: Кабина Starship,33 двигателя Raptor 2, вращающиеся решетчатые «плавники», подвижные стабилизаторы для управления положением корабля.

Создатели игрушки поделились с пользователями в сети подробной инструкцией для сборки мини-ракеты.

Сама SpaceX стоит 850 млн долларов, есть предположение, что эта ракета будет признана самой мощной в мире и сумеет долететь до Луны и даже до Марса.

Первый запуск Starship возможен уже в ноябре этого года.