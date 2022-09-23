Актёр сериала «Ривердэйл» Райан Грэнтэм приговорён к пожизненному заключению
Канадский актёр, получивший известность благодаря сериалам «Ривердэйл» и «Сверхъестественное», Райан Грэнтэм приговорён к пожизненному заключению за убийство своей матери.
23 сентября канадский актёр Райан Грэнтэм, который получил известность благодаря сериалам «Сверхъестественное» и «Ривердэйл», где исполнил роль подростка, который случайно убивает одного из главных персонажей, приговорён к пожизненному заключению за убийство своей матери.
Грэнтэм утверждает, что застрелил свою мать Барбару Уэйт, когда та играла на пианино, чтобы она не увидела, как он убивает премьер-министра Канады Джастина Трюдо, за что теперь проведёт остаток своей жизни в тюрьме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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