В вирусном ролике видно, что президент Южной Кореи назвал Конгресс США «идиотами»

В видеоролике, попавшем в сеть, слышно, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль называет американских законодателей «идиотами». Это слово также слышно в звуковой дорожке, записанной на микрофон.

Данное замечание было сделано во время разговора о том, что Джо Байден намерен выделить 6 млн долларов Глобальному фонду на борьбу с ВИЧ, туберкулезом, малярией.

Для выделения этого финансирования необходимо одобрение Конгресса. Судя по видео, Юн Суке Ёль говорит своим помощникам, что для Байдена будет унизительно, если Конгресс проголосует против.

Здесь же южнокорейский лидер называет американских законодателей «идиотами».

Администрация президента Южной Кореи уже отреагировала на скандальный сюжет. Там заявили, что высказывание не было направлено против США.

Пресс-секретарь президента Ким Ын Хе заявила, что Юн Сук Ёль на самом деле не сказал «Байден», а использовал похожее по звучанию корейское слово. Она также говорит, что речь шла о парламенте Южной Кореи, а не Конгрессе США.

Юн Сук Ёль – бывший прокурор, который в начале нынешнего года победит на президентских выборах с перевесом менее 1%.

На данный момент его рейтинг в Южной Корее достаточно низкий. Кроме того, глава государства известен своими многочисленными оплошностями.