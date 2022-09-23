BBC: Райан Грэнтэм приговорён к пожизненному сроку за убийство своей матери
Известный по ролям в сериалах "Сверхъестественное" и "Ривердейл" актёр Райан Грэнтэм убил свою мать, ввиду чего его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.
Газета BBC уведомляет, что 24-летний актёр Райан Грэнтэм приговорён к пожизненному лишению свободы за то, что застрелил свою 64-юю мать. Парень убил родителя выстрелом в затылок, когда она играла на фортепиано.
Далее Грэнтэм накрыл труп матери простынёй, расставил вокруг него свечи и сел в машину, в которой находилось много оружия, патронов и зажигательных смесей.
Райан Грэнтэм поехал в Оттаву, где намеревался устроить массовую стрельбу в университете Саймона Фрейзера, из которого ранее был отчислен. Также Грэнтэм признался, что готовил покушение на премьер-министра Канады Джастина Трюдо и убил мать для того, чтобы она об этом не узнала. Грэнтэм сам сдался полиции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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