BBC: Райан Грэнтэм приговорён к пожизненному сроку за убийство своей матери

Известный по ролям в сериалах "Сверхъестественное" и "Ривердейл" актёр Райан Грэнтэм убил свою мать, ввиду чего его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.

Газета BBC уведомляет, что 24-летний актёр Райан Грэнтэм приговорён к пожизненному лишению свободы за то, что застрелил свою 64-юю мать. Парень убил родителя выстрелом в затылок, когда она играла на фортепиано.

Далее Грэнтэм накрыл труп матери простынёй, расставил вокруг него свечи и сел в машину, в которой находилось много оружия, патронов и зажигательных смесей.

Райан Грэнтэм поехал в Оттаву, где намеревался устроить массовую стрельбу в университете Саймона Фрейзера, из которого ранее был отчислен. Также Грэнтэм признался, что готовил покушение на премьер-министра Канады Джастина Трюдо и убил мать для того, чтобы она об этом не узнала. Грэнтэм сам сдался полиции.