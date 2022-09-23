Калифорния собирается запретить газовые печи и обогреватели к 2030 году
Калифорния собирается стать первым штатом США, который откажется от газовых водонагревателей и печей.
На днях Калифорнийский совет по воздушным ресурсам единогласно одобрил решение о продаже такого оборудования к 2030 году.
Лия Луи-Прескотт, старший сотрудник RMI, некоммерческой организации, занимающейся переходом на чистую энергию, надеется, что другие штаты последуют этому примеру.
Эта мера станет частью реализации плана по сокращению углеродных выбросов и соблюдению стандартов качества воздуха.
План рассчитан на длительный период и содержит целый ряд мер, позволяющих отказаться от сжигания газа.
Это приведет к сокращению выбросов, загрязняющих воздух и провоцирующих образование смога.
На данный момент Калифорния получает порядка 40% энергии от ископаемого топлива. Отказ от газовых обогревателей не способен устранить выбросы углерода. Однако к 2045 году штат планирует стать безуглеродным.
Запрет не распространяется на газовые плиты. Но в 50 городах штата принято правило, которое запрещает установку газовых плит в новых зданиях.
Опубликовано: Светлана Репина
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