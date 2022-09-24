Жан-Пьер: США не ищут конфликта с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о то, что США всеми силами стараются не допустить прямой конфронтации с РФ.

24 сентября глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заверила представителей средств массовой информации в том, что Соединённые Штаты «внимательно относятся к управлению эскалацией» в ходе СВО РФ на Украине.

Жан-Пьер утверждает, что американское правительство «не ищет конфликта с Россией», невзирая на непрекращающиеся многомиллионные пакеты военной помощи киевскому режиму для обеспечения боеспособности ВСУ.