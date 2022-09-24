Британцам, побывавшим на Кубе, теперь нужна виза для въезда в США

Во времена президентства Дональда Трампа Куба была внесена в список государств-спонсоров терроризма. При Джо Байдене страна осталась в этом списке.

В связи с этим граждане Великобритании, которые посещали Кубу в течение последних 11 лет, не могут въехать в США без визы.

Стоимость такой визы составляет 137 фунтов стерлингов. После подачи документов приходится несколько месяцев ждать собеседования, которое проходит в Лондоне или Белфасте.

В американском посольстве отмечают, что из-за большого количества запросов между внесением визового сбора и записью на собеседование проходит много времени.

Для большинства граждан Великобритании действует схема Esta, позволяющая въезжать в США без визы.

Но если человек был на Кубе, а потом получил Esta, по прибытии он может получить отказ во въезде в страну.

Правда, некоторые путешественники говорят, что после поездок на Кубу получили новые паспорта, по которым без проблем въехали в США без визы.

При этом на Кубе не соглашаются с позицией США. Заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио назвал ее аморальной и нелегитимной.