Глава МЭА не верит, что Россия сможет переориентировать экспорт газа с Европы на Азию
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фейт Бироль в интервью Financial Times рассказал, что на перевод экспорта российского газа с Европы на Азию уйдут годы.
Он отметил, что для реализации такого плана необходимо построить трубопроводы, создать инфраструктуру, наладить логистику.
По мнению главы МЭА, это займет около 10 лет. При этом у России появятся проблемы с производством энергии, поскольку из-за санкций у нее нет доступа к западным технологиям и капиталу.
Соответственно, возникнут сложности с ремонтом газовых и нефтяных месторождений. По этой причине Бироль считает, что России не удастся выиграть энергетическую битву.
Он напоминает, что Европа была хорошим клиентом для России, своевременно платила деньги и не создавала политических проблем.
Теперь этот клиент потерян. Однако из-за энергетического кризиса единство Евросоюза может оказаться под угрозой.
В частности, некоторые страны могут ограничить торговлю, прекратить сотрудничество, пытаясь обеспечить свои запасы на зиму.
По словам Бироля, последствия такой ситуации будут негативными и для энергетики, и для экономики, и для политики.
Опубликовано: Светлана Репина
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