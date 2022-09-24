Китай сравнил поведение Тайваня с атакующим носорогом
Глава МИД Китая Ван И заявил, что стремление Тайваня к независимости подобно атакующему носорогу, которого подгоняют США.
Он отметил, что законопроект, который сейчас рассматривают американские законодатели, представляет угрозу для отношений между Китаем и США.
По словам Ван И, вступления за независимость Тайваня усилились с подачи Соединенных Штатов. Между тем Китай считает остров своей территорией.
Говоря о стремлении Тайваня к независимости, дипломат сравнил ее с атакующим агрессивным носорогом, которого необходимо остановить.
Ван И подчеркнул, что китайская сторона всегда искренне работала над мирным воссоединением и не собирается терпеть действий, направленных на отделение Тайваня.
Ранее китайские власти вспоминали о серых носорогах, когда говорили о вероятных финансовых рисках, которые можно не заметить.
Президент Тайваня Цай Инвэнь не предпринимала шагов к разрыву с Китаем, хотя была избрана на обещаниях независимости.
По данным опросов, большая часть жителей Тайваня предпочла бы сохранить статус-кво, но около четверти голосуют за независимость.
Опубликовано: Светлана Репина
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