Осужденный лидер нижнекамской ОПГ «Кусковские» погиб в районе Артёмовска
В боях по Артёмовском был убит осужденный лидер нижнекамской ОПГ «Кусковские», сражавшийся в ЧВК «Вагнер».
24 сентября газета «БИЗНЕС Online» сообщила о смерти лидера нижнекамской ОПГ «Кусковские» Игоря Куска, который отбывал наказание в колонии строгого режима, но принял решение принять участие в спецоперации, чтобы искупить свою вину перед Родиной, освобождая от гнёта киевского режима жителей Донбасса сражаясь в ЧВК «Вагнер», о чём изданию рассказала супруга погибшего Ирина.
Вдова Куска утверждает, что её погибший в результате попадания осколка в голову во время боёв в районе Артёмовска ДНР супруг в качестве добровольца прошёл Афганскую войну, поэтому без колебаний решил приблизить победу союзных сил в СВО на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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