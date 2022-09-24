Столтенберг: НАТО не прекратит поставки оружия Киеву даже после нападения на РФ
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что в ближайшем времени правительство России обвинит Украину в нападении на российские территории с использованием оружия НАТО.
24 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в результате референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях данные регионы войдут в состав России, однако украинские войска не прекратят контрнаступление в этом районе с целью отвоевания этих земель.
По мнению Столтенберга, в этом случае Москва обвинит Украину в нападении на территорию России с использованием вооружений "натовского" образца, однако Североатлантический альянс не прекратит поставки оружия Киеву и планирует их усилить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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