Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что в ближайшем времени правительство России обвинит Украину в нападении на российские территории с использованием оружия НАТО.

24 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в результате референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях данные регионы войдут в состав России, однако украинские войска не прекратят контрнаступление в этом районе с целью отвоевания этих земель.

По мнению Столтенберга, в этом случае Москва обвинит Украину в нападении на территорию России с использованием вооружений "натовского" образца, однако Североатлантический альянс не прекратит поставки оружия Киеву и планирует их усилить.