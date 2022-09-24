Микдад: поддержка Украины странами Запада является контрпродуктивной
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что оказание поддержки западными странами киевскому режиму является контрпродуктивной.
24 сентября министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад в своём пресс-релизе указал на контрпродуктивность оказываемой Украине странами Запада военной и финансовой помощи.
Микдад утверждает, что снабжение вооружением Западным миром киевского режима лишь затягивает и усугубляет конфликт, причиняя страдания мирным жителям Украины, ДНР, ЛНР и освобождённых союзными силами территорий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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