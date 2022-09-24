Блоку Джорджии Мелони предрекают победу на выборах в Италии, но возможны сюрпризы
Ожидается, что правый блок Италии во главе с Джорджией Мелони, победит на парламентских выборах. Но социологи отмечают, что за последние две недели настроения избирателей изменились, и могут быть сюрпризы.
Две недели назад публикация результатов опросов общественного мнения в Италии была запрещена.
За прошедшее с тех по время левое неприсоединившееся Движение пяти звезд добилось существенных успехов, а у правой лиги появились сложности.
Лига Маттео Сальвини является главным союзником партии Мелони «Братья Италии». Социологи говорят, что она укрепила свои позиции в качестве самой популярной силы перед левоцентристской Демократической партией Энрико Летты.
Тем не менее, наиболее вероятным исходом остается победа правых, которые получат большинство в обеих палатах парламента и сформируют правительство.
Ренато Мангеймер, глава избирательного агентства Eumetra полагает, что правые наберут 60-65% голосов, в том время как три недели назад их результат составил бы 80%.
На момент закрытия опроса 10 сентября большинство опросов давало «Братьям Италии» около 24%, а объединенному консервативному блоку, в который входят Лига и Forza Italia бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, — пимерно 46%.
Однако разногласия среди левых должны были обеспечить победу правым. И этот сценарий остается актуальным до сих пор.
Опубликовано: Светлана Репина
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