Россия планирует сократить экспорт газа на 40% в течение трех лет
В распоряжении Bloomberg оказались документы, согласно которым Россия намерена сократить экспорт газа по трубопроводу на 40% в ближайшие три года.
В 2023-2025 годах ожидается сокращение до 125,2 млрд кубометров в сравнении с 142 млрд кубометров в нынешнем году.
Второе место по объемам поставок занимает Китай. Эта страна заключила с Россией сделку на поставку 21 млрд кубометров газа по трубопроводу.
А лидером по покупкам российского газа остается Турция. На это указывают существующие потоки и исторические данные.
Недавно российская компания «Газпром» перекрыла поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1». До этого объемы поставок были сокращены до 20%.
Фьючерсы на голландский природный газ TTF выросли на 120% до 186 евро за мегаватт-час с начала июня в связи с сокращением поставок из России.
Евро упал на 8,5% по отношению к доллару за это же время. Евровалюта упала ниже паритета с долларом США.
Европа пытается бороться с энергетическим кризисов, вводя ограничения и занимаясь поиском альтернативных поставщиков газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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