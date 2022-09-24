Комментарии президента Всемирного банк по поводу изменения климата вызвали возмущение в Белом доме
Белый дом осудил недавние комментарии президента Всемирного банка Дэвида Малпасса по поводу изменения климата.
Он отказался комментировать, согласен ли он с научным консенсусом по поводу глобального потепления.
Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пеьр сказала, что администрация Байдена осуждает такой подход.
Она подчеркнула, что в Белом доме ожидают от Всемирного банка глобального лидерства в области климатических амбиций.
Малпасса раскритиковали также мировые лидеры и представители экологических групп.
Впоследствии президент Всемирного банка признал, что его комментарии оказались неудачными. При этом он подчеркнул, что акционеры банка не просили его уйти в отставку.
Малпасс подтвердил, что изменение климата вызвано деятельностью человека. Он считает, что правильно было бы ответить, что он не ученый, а не давать подобные комментарии.
Срок полномочий Малпасса истекает в 2024 году. Президенты Всемирного банка традиционно назначаются президентом Соединенных Штатов и утверждается правлением банка.
Опубликовано: Светлана Репина
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Комментарии президента Всемирного банк по поводу изменения климата вызвали возмущение в Белом доме
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