Комментарии президента Всемирного банк по поводу изменения климата вызвали возмущение в Белом доме

Белый дом осудил недавние комментарии президента Всемирного банка Дэвида Малпасса по поводу изменения климата.

Он отказался комментировать, согласен ли он с научным консенсусом по поводу глобального потепления.

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пеьр сказала, что администрация Байдена осуждает такой подход.

Она подчеркнула, что в Белом доме ожидают от Всемирного банка глобального лидерства в области климатических амбиций.

Малпасса раскритиковали также мировые лидеры и представители экологических групп.

Впоследствии президент Всемирного банка признал, что его комментарии оказались неудачными. При этом он подчеркнул, что акционеры банка не просили его уйти в отставку.

Малпасс подтвердил, что изменение климата вызвано деятельностью человека. Он считает, что правильно было бы ответить, что он не ученый, а не давать подобные комментарии.

Срок полномочий Малпасса истекает в 2024 году. Президенты Всемирного банка традиционно назначаются президентом Соединенных Штатов и утверждается правлением банка.