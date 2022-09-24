Европа пытается ускорить соглашение по ограничению цен на нефть из-за последних действий России

Страны Евросоюза намерены заключить соглашение об ограничении цен на российскую нефть в течение нескольких недель.

Работа активизировалась после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Вероятно, ограничения станут частью нового пакета санкций.

Предполагается, что с помощью такого соглашения Европа объединит усилия с США, чтобы не допустить резкого повышения нефтяных цен.

Однако с заключением соглашения возникли некоторые сложности, пока достижение положительного результата гарантировать нельзя.

Подобное решение может приниматься только при единогласной поддержке всех стран Евросоюза. Но проблема в том, что у каждой из них свои потребности в энергоносителях.

Еще предстоит проработать множество деталей, в том числе установить конкретный потолок цен. 

Пока неясно, каким образом будет реализовано ограничение на фоне эмбарго на Российскую нефть, которое вводит Евросоюз. 

Но необходимо принять решение как можно скорее и сделать это до 5 декабря, когда вступят в силу ограничения ЕС.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 















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