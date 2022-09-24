Премьер-министр Соломоновых островов пожаловался ООН, что его страну преследуют за отношения с Китаем
Премьер-министр Соломоновых островов Манассия Дамукана Согаваре на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что его страна подвергается необоснованной критике после оформления дипломатических отношений с Китаем.
Он заявил, что его страну очерняют в СМИ, и это обращение расценивается как угроза суверенитету и демократии.
Первоначально у Соломоновых островов были дипломатические отношения с самоуправляемым островом Тайвань.
Но в 2019 году было принято решение переключиться на Китай. Согаваре подчеркнул, что решение принималось демократически избранным правительством.
Он отметил, что Соломоновы острова придерживаются дружественной политики в отношении всех стран и ни для кого не являются врагом.
Он также уточнил, что страна не планирует присоединяться к каким-либо внешним силам, и никто не имеет права принуждать ее к этому.
Главной задачей Соломоновых островов Согаваре назвал развитие страны, честное сотрудничество и партнерство с другими государствами.
После подписания соглашения о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами в мире увеличились опасения по поводу милитаризации Тихоокеанского региона.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
Европа пытается ускорить соглашение по ограничению цен на нефть из-за последних действий России
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами
Комментарии президента Всемирного банк по поводу изменения климата вызвали возмущение в Белом доме
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная