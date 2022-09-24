Новый отчет Credit Suisse показывает, что среднестатистический китаец богаче среднестатистического европейца

Инвестиционно-банковская организация Credit Suisse опубликовала новый отчет, согласно которому среднестатистический китаец богаче среднестатистического европейца.

В Китае среднее состояние взрослого человека составляет 26 752 доллара. В Европе этот показатель равен 26 690 долларов.

При этом европейский показатель учитывает все страны региона, в том числе менее богатые государства на востоке и юге.

В России средний уровень благосостояния взрослого человека составляет 6 379 долларов, что в четыре раза ниже, чем в Китае.

Вместе с тем благосостояние взрослого американца оценивается в 93 271 доллара, а бельгийца – в 256 336 долларов.

57% богатств всех домохозяйств в мире приходится на Европу и Северную Америку.

На Европу, Латинскую Америку, Индию и Африку приходится только 11,1% мирового богатства. Это объясняется обесцениванием местных валют по отношению к американскому доллару.

В 2021 году мировое богатство выросло на 9,8% в сравнении с предшествующим годом и достигло в общей сложности 463,6 трлн долларов.