Новый отчет Credit Suisse показывает, что среднестатистический китаец богаче среднестатистического европейца
Инвестиционно-банковская организация Credit Suisse опубликовала новый отчет, согласно которому среднестатистический китаец богаче среднестатистического европейца.
В Китае среднее состояние взрослого человека составляет 26 752 доллара. В Европе этот показатель равен 26 690 долларов.
При этом европейский показатель учитывает все страны региона, в том числе менее богатые государства на востоке и юге.
В России средний уровень благосостояния взрослого человека составляет 6 379 долларов, что в четыре раза ниже, чем в Китае.
Вместе с тем благосостояние взрослого американца оценивается в 93 271 доллара, а бельгийца – в 256 336 долларов.
57% богатств всех домохозяйств в мире приходится на Европу и Северную Америку.
На Европу, Латинскую Америку, Индию и Африку приходится только 11,1% мирового богатства. Это объясняется обесцениванием местных валют по отношению к американскому доллару.
В 2021 году мировое богатство выросло на 9,8% в сравнении с предшествующим годом и достигло в общей сложности 463,6 трлн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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