США прислали в Южную Корею авианосец в качестве предупреждения Северной Корее

Впервые за четыре года в Южную Корею прибыл американский авианосец. Это сделано для демонстрации силы союзников Северной Корее.

Военный корабль США «Рональд Рейган» вместе с судами сопровождающей его ударной группы пришвартовались на военно-морской базе, расположенной в портовом городе Пусан.

Авианосец примет участие в совместных учениях с южнокорейскими силами. Это очередной шаг к сдерживанию Северной Кореи.

По словам контр-адмирала Майкла Доннели, возглавляющего ударную группу, визит направлен на установление более тесных отношений с союзником.

Планируется также повысить оперативную совместимость между военно-морскими силами двух стран.

Доннели сказал, что учения позволят союзникам вместе реагировать на любые возникающие угрозы, а также попрактиковаться в тактических действиях.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ёль настаивал на проведении и совместных учений с США, поскольку Северная Корея провела рекордное количество испытаний с использованием ракет.

Развертывание войск США и совместные учения с Южной Кореей стали поводом для резкого осуждения со стороны КНДР.