Валерия не может "заставить себя": мобилизация в РФ - плохой повод для веселья

Певица объяснила в своем микроблоге, что на фоне происходящих в России событий она вынуждена отменить все концерты. Выступления перенесены на весну в надежде на перемены к лучшему.

Объявление частичной мобилизации в стране Валерия восприняла с болью и поэтому не может пока выступать перед зрителями:

"Я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее"

Пользователи в большинстве своем хорошо восприняли решение певицы. Многие оставляли поддерживающие комментарии:

«Мудрое верное решение», «Ну не может она петь в такое время... Нужно ее понять... Она же женщина, какое тут веселье, петь нужно с радостью, с легким сердцем, а не со слезами на глазах. Понимаю ее»

«Замечательное решение! Хорошо, что в наше время еще остались люди, как она»

Однако были и осуждающие реплики. Недовольные настаивали на том, что артисты должны поддержать решение президента и быть вместе со своей страной, воодушевляя ее своим творчеством.

При этом у некоторых пользователей возникли другие предположения относительно истинных причин отказа Валерии от концертов.

У певицы есть сын, который по всем параметрам полностью подпадает под условия частичной мобилизации и, возможно, уже получил повестку.