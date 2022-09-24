Байден предупреждает: Россию ждут экономические санкции после присоединения земель Украины

Америка никогда не признает законность референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент США Джо Байден. Также он предупредил о грядущих санкциях.

Джо Байден:

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины"

По мнению лидера Америки, проведение референдумов есть грубое нарушение международного права, в том числе и уставов ООН.

Он заявил, что вместе с союзниками готов применить более жесткие меры в отношении России.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России"

Проведение референдумов встретило осуждение стран "Большой семерки", которые также считают такой политический шаг нарушением международного права.

В РФ настаивают на законности проводимых референдумов и полном соответствии их международному праву.

Кроме того, осуждающую реакцию главы евродипломатии Жозепа Борреля на референдумы и частичную мобилизацию назвали несостоятельной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения»

Карин Жан-Пьер официальный представитель Белого дома выступила с заявлением о том, что Соединенные Штаты не намерены развязывать конфликт с Россией.

"Мы не ищем конфликта с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к управлению эскалацией в этом конфликте"

Пресс-секретарь американской администрации возложила ответственность за украинский конфликт на российскую сторону, которая в состоянии остановить войну в любой момент.

По поводу слов Путина о готовности пустить в ход ядерное оружие, Карин Жан-Пьер ответила: США серьезно восприняли подобное заявление, однако не собираются пока повышать уровень готовности своих ядерных ресурсов.