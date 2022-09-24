В первый рейс ушел поезд-беспилотник в Германии: почти все функции он выполняет сам

Поезд разгоняется, останавливается, открывает и закрывает двери без участия человека. Роль машиниста сводится к наблюдению за эклектронными устройствами.

Поезд самостоятельно осуществляет набор основных действий при эксплуатации. Помощник в лице человека ему нужен лишь в экстренных случаях - к примеру, при прохождении сложных поворотов.

Запуск нового поезда не потребовал глобальных перепланировок железнодорожных линий. В будущем такие беспилотники с легкостью смогут заменить собой машины старого образца.

Идея разработки беспилотного поезда принадлежит оператору Германии Deutsche Bahn. В дальнейшем модель будет модернизирована и сможет осуществлять движение по железнодорожному полотну полностью автономно.

Разные виды беспилотного общественного транспорта тестируют и в других государства Европы. Так, в Эстонии и Франции в прошлом году были введены в эксплуатацию автобусы-беспилотники.

В тестовом режиме в Германии проводят и запуск водородных поездов. Это будут экологически чистые машины с запасом хода на 1000 км. Таким поездам подзаправка понадобится лишь раз в сутки.