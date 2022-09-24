США подняли в воздух самолёты Cobra Ball для слежки за ядерным оружием РФ
Три уникальных самолёта США RC-135S Cobra Ball подняты в воздух, а два из них находятся у границы Аляски с Россией.
Рано утром 24 сентября военно-воздушные силы Соединённых Штатов впервые за долгое время подняли в воздух три самолёта RC-135S Cobra Ball, которые используются для разведки и слежки за ядерными вооружениями. Два таких самолёта прямо в эти минуты кружат у границы Аляски с Россией, а третий летит из центра США в пока неустановленном направлении.
Примечательно, что ранее Вашингтон использовал RC-135S Cobra Ball для слежки за межконтинентальными баллистическими ракетами СССР, а всего у США три подобных самолёта, все из которых сейчас задействованы в небе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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