Funke: Германия не сможет полностью отказаться от поставок газа из России
Издание Funke утверждает, что в немецком правительстве задумываются о возобновлении покупки российского газа после окончания украинского кризиса.
Журналисты группы агентств Funke взяли интервью у представителя немецкого Христианско-демократического союза Михаэля Кречмера, который выразил уверенность, что ФРГ не сможет полностью заместить поставки российского газа и будет вынуждена возобновить его покупку в ближайшее время.
По мнению Кречмера, после завершения специальной военной операции Берлин не только возобновит покупку газа у России, но и в целом восстановит экономические отношения с российским государством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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