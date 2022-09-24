Funke: Германия не сможет полностью отказаться от поставок газа из России

Издание Funke утверждает, что в немецком правительстве задумываются о возобновлении покупки российского газа после окончания украинского кризиса.

Журналисты группы агентств Funke взяли интервью у представителя немецкого Христианско-демократического союза Михаэля Кречмера, который выразил уверенность, что ФРГ не сможет полностью заместить поставки российского газа и будет вынуждена возобновить его покупку в ближайшее время.

По мнению Кречмера, после завершения специальной военной операции Берлин не только возобновит покупку газа у России, но и в целом восстановит экономические отношения с российским государством.